Türkeli Okulları Dart Turnuvasında Başarı Elde Etti

Sinop'ta düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Dart Turnuvası'nda Türkeli ilçe okulları toplam 4 kupa ve 13 madalya kazandı.

Türkeli - Ayaz Ortaokulu, hem kızlar hem de erkekler kategorisinde il birincisi olarak çifte şampiyonluk sevinci yaşadı. Gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken Ayazlı sporcular, ilçeye büyük gurur yaşattı.

Türkeli - İmam Hatip Ortaokulu ise erkeklerde il üçüncüsü, kızlarda ise il dördüncüsü olarak turnuvayı başarıyla tamamladı. Her iki okulun sporcuları da azimleri ve mücadeleleriyle alkış aldı.

İl birincisi olan Ayaz Ortaokulu Kız ve Erkek takımları, Karadeniz Bölge Finalleri'nde Sinop'u temsil edecek. - SİNOP