Türkiye 17 Yaş Altı'nda Yeni Zelanda'yı Yendi - Son Dakika
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Türkiye 17 Yaş Altı'nda Yeni Zelanda'yı Yendi

27.06.2026 23:15
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Türkiye, FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda'yı 112-100 ile uzatmada mağlup etti.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu ilk maçında Türkiye, 25 sayı geriye düştüğü ve iki kez uzatmaya giden karşılaşmada Yeni Zelanda'yı 112-100 yendi.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçta 17 Yaş Altı Erkek Milli Takımı, Yeni Zelanda ile karşı karşıya geldi.

Milli takım, mücadeleye Ömer Kutluay, Emre Yazıcı, Darius Karutasu, Beşir Briant ve Rüzgar Öpçün ilk 5'iyle başladı. Yeni Zelanda ise Jayden Cecil, Tawhiri Cate, Liam Keogh, Zach Rampton ve Marco Sula ilk 5'iyle sahada yer aldı.

Müsabakaya istediği gibi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, periyodun sonlarında Ömer Kutluay'ın performansıyla toparlansa da ilk çeyreği 22-20 geride kapattı.

Milli takım karşısında ikinci periyotta boyalı alanda etkili olan Yeni Zelanda, devreye 41-28 üstün girdi.

Milliler, üçüncü çeyrekte de rakibine kolay sayı fırsatı verdi. Farkı bir ara 25 sayıya (56-31) çıkaran Yeni Zelanda, final periyoduna da 64-47 önde gitti.

Son çeyrekte oyunun iki yönünde etkili bir performans ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, arka arkaya atılan üç sayılık basketlerle farkı eritti ve 36. dakikada öne geçti: 69-70. Türkiye, büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Demir Öztürk'ün bitime 3 saniye kala kaydettiği sayılarla eşitliği yakaladı ve karşılaşmanın normal süresi 84-84 sona erdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen ilk uzatma bölümü 96-96'lık beraberlikle tamamlandı.

İkinci uzatmada rakibi karşısında üstün bir oyun sergileyen Türkiye, maçı 112-100 kazandı.

Ay-yıldızlılarda Ömer Kutluay'ın 39, Darius Karutasu'nun 37 sayısı galibiyette önemli rol oynadı. Yeni Zelanda'da ise Jayden Cecil'ın 42, Liam Keogh'un 20 sayısı kazanmaya yetmedi.

Öte yandan, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Başkan Vekili Harun Erdenay, karşılaşmayı saha kenarından takip etti.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında yarın saat 20.15'te Slovenya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA

Yeni Zelanda, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 17 Yaş Altı'nda Yeni Zelanda'yı Yendi - Son Dakika

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