Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa şampiyonasının grup aşamasındaki ilk maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, karşılaşmayı 25-23, 22-25, 25-14, 24-26 ve 15-12 set sonuçlarıyla kaybetti.
Bulgaristan'ın ev sahipliği yaptığı organizasyonda 1. Grup'ta yer alan milliler, ikinci maçında yarın TSİ 12.30'da Portekiz'le karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Finlandiya'ya mağlup oldu - Son Dakika
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