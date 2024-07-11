Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Portekiz'i 3-1 Yendi

Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Portekiz'i 3-1 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, organizasyonun ikinci maçında Portekiz'le karşılaştı.
Rakibini 25-23, 25-22, 17-25 ve 25-16'lık setlerle 3-1 yenen milli takım, şampiyonadaki ilk galibiyetini elde etti.
1. Grup'ta yer alan milliler, üçüncü maçında yarın TSİ 20.00'de Fransa'yla karşılaşacak. Müsabaka, Bulgaristan Voleybol Federasyonunun Youtube kanalından canlı yayımlanacak.
Grup etabı sonunda ilk iki sırada yer alan ülkeler, adlarını yarı finale yazdıracak.
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