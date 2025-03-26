Türkiye 18 Yaş Altı Takımı, Suudi Arabistan'ı Yendi - Son Dakika
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Spor

Türkiye 18 Yaş Altı Takımı, Suudi Arabistan'ı Yendi

Türkiye, Hırvatistan'daki turnuvada Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti. Goller Arda ve Ahmet'ten.

26.03.2025 01:47
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Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.

Opatija şehrindeki Kantrida Stadı'nda oynanan müsabakada milliler, rakibini 26. dakikada Arda Ünyay ve 87. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın mücadeledeki tek golünü 44. dakikada Faris Salem kaydetti.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kalırken ikinci karşılaşmada Romanya'yı 2-1 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye 18 Yaş Altı Takımı, Suudi Arabistan'ı Yendi - Son Dakika

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