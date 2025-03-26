Türkiye 18 Yaş Altı Takımı, Suudi Arabistan'ı Yendi

Türkiye 18 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, Hırvatistan'da düzenlenen hazırlık turnuvasının son maçında Suudi Arabistan'ı 2-1 mağlup etti.

Opatija şehrindeki Kantrida Stadı'nda oynanan müsabakada milliler, rakibini 26. dakikada Arda Ünyay ve 87. dakikada Ahmet Sami Bircan'ın golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Suudi Arabistan'ın mücadeledeki tek golünü 44. dakikada Faris Salem kaydetti.

Türkiye, turnuvadaki ilk maçında İsviçre ile 0-0 berabere kalırken ikinci karşılaşmada Romanya'yı 2-1 yendi.