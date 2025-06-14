Türkiye 19 Yaş Altı Voleybol Takımı Finale Yükseldi

19 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Balkan Şampiyonası'nda yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırdı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Balkan Şampiyonası'nın yarı finalinde Sırbistan'ı 25-20, 25-20 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Milli takım, Bulgaristan- Romanya karşılaşmasının galibiyle yarın TSİ 20.00'de şampiyonluk için karşılaşacak.