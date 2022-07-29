Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı - Son Dakika
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Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı

29.07.2022 17:21
Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Kocaelispor'un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye 2. Futbol Ligi Beyaz Grup'ta mücadele eden Isparta 32 Spor'un Kocaelispor'un transfer ettiği Musa Nizam ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine Kulüp Başkanı Süleyman Kabalak, Asbaşkan Nuri Top, 2. Başkan Ozan Gezer, Gültekin Özdemir ve ARGE Sorumlusu Burak Akpınar da katıldı. Isparta 32 Spor'a geldiği için mutlu olduğunu söyleyen Nizam, transferin gerçekleşmesinde büyük emeği olan Başkan Süleyman Kabalak ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Musa Nizam, Isparta, Türkiye, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Musa Nizam, Isparta 32 Spor'a imzayı attı - Son Dakika
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