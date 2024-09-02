Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Fransa'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Fransa'ya 3-0 yenildi

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi. Ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 17-25, 21-25 ve 26-28'lik setlerle kaybetti. Bu sonuçla milliler, şampiyonadaki 2. mağlubiyetini yaşadı. Sonraki maçlarını 3 Eylül Salı günü Avusturya ile yapacaklar.

02.09.2024 00:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki beşinci maçında Fransa'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında oynanan karşılaşmayı 17-25, 21-25 ve 26-28'lik setlerle kaybetti.

Milliler bu sonuçla 1. Grup'ta 2. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, şampiyonadaki altıncı maçını 3 Eylül Salı günü Avusturya ile yapacak.

Kaynak: AA

Milli Takım, Sırbistan, Voleybol, Türkiye, Fransa, Spor, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Fransa'ya 3-0 yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:38 Beşiktaş, Sivasspor’u 2-0 mağlup ederek 3’te 3 yaptı Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 mağlup ederek 3'te 3 yaptı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
12:10 Irak ve Suriye’nin kuzeyine operasyon Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi Irak ve Suriye'nin kuzeyine operasyon! Toplam 17 terörist etkisiz hale getirildi
11:48 Mehmet Şimşek’ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız Mehmet Şimşek'ten son çağrı: Vergi yüzsüzlerini isim isim kamuoyuyla paylaşacağız
11:47 Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti Aleyna Tilki sadece göğüs ucunu kapatan kombiniyle kamera karşısına geçti
11:39 Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia ’’Doktor bey hasta çok kötü’’ Ameliyatta ölümle ilgili korkunç iddia! ''Doktor bey hasta çok kötü''
11:24 Türk Silahlı Kuvvetleri’nde bir ilk Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları’nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bir ilk! Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları'nı 3 kadın teğmen birincilikle bitirdi
11:09 Ölümüne rahatlık Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu Ölümüne rahatlık! Çocuklarını motosiklete astığı çuvallara koydu
11:02 47 yıl sonra CHP’ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti 47 yıl sonra CHP'ye geçen şehirde AK Partili 3 isim görevinden istifa etti
10:47 İtalya’da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı İtalya'da çocuk cezaevinde: 8 kişi yaralandı
10:21 Cem Uzan, Galatasaray’ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız Cem Uzan, Galatasaray'ın yeni transferini kafede alkol alırken yakaladı: Bu adamı nasıl alırsınız?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 00:58:21. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Fransa'ya 3-0 yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement