Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı Ukrayna'ya mağlup oldu

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Türkiye 20 Yaş Altı Erkek Voleybol Milli Takımı, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçında Ukrayna'ya 3-0 yenildi.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, Sırbistan'ın Vrnjacka Banja kasabasında yapılan karşılaşmayı 24-26, 19-25 ve 21-25'lik setlerle kaybetti.

1. Grup'ta ilk yenilgisini alan milliler, turnuvadaki üçüncü maçında yarın Letonya ile karşılaşacak.