Türkiye, 2025'te İki Bowling Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yapacak

Spor

Türkiye, Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası ile Akdeniz Bowling Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Bowling Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan 2 büyük uluslararası turnuva, Türkiye'de organize edilecek.

Gençler Avrupa Bowling Şampiyonası, 12-21 Nisan 2025 tarihlerinde Samsun Bowling Akademi Salonu'nda, Akdeniz Bowling Şampiyonası ise 27 Nisan-4 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara Rollhouse Bowling Salonu'nda gerçekleştirilecek. ???????