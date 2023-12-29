Türkiye, 2025 yılında yelken branşında 2 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak

Türkiye, 2025 yılında yelken branşında düzenlenecek 2 uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak.

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı haziran ayında düzenlenecek Optimist Avrupa Şampiyonası, İzmir'de bulunan Arkas Çeşme Yelken Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye, 2025'in ağustos ayında da yelken sporcularını Optimist Avrupa Takım Yarışı Şampiyonası'nda ağırlayacak. Organizasyon, İstanbul'da yer alan Haliç Su Sporları Kulübü'nde düzenlenecek.