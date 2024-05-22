Türkiye, 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapacak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağının açıklanmasıyla ilgili olarak, 'Türkiye Yüzyılı'nı sporun da yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

22.05.2024 17:15
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi finali ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finaline ev sahipliği yapacağının açıklanmasıyla ilgili olarak, " Türkiye Yüzyılı'nı sporun da yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026 yılı UEFA Avrupa Ligi ile 2027 yılı UEFA Avrupa Konferans Ligi finallerinin Türkiye'de oynanacak olmasıyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Bak konuyla ilgili açıklamasında, "2026 UEFA Avrupa Ligi Finali Tüpraş Stadyumu'nda, 2027 UEFA Avrupa Konferans Ligi Finalinin de aynı şekilde ülkemizde oynanacağı kesinleşti. Türkiye Yüzyılı'nı sporun da yüzyılı yapmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye, 2026 ve 2027 UEFA Avrupa Ligi finallerine ev sahipliği yapacak - Son Dakika

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