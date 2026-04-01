Türkiye, 24 Yıl Sonra Dünya Kupası'na Gidiyor

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde play-off turu final maçları sona erdi.
Play-off finallerinde oynanan 4 maçla Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na katılacak son 4 ülke belli oldu.
A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 sene sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
Ay-yıldızlıların yanı sıra İsveç, Çekya ve Bosna Hersek, Dünya Kupası bileti aldı.
Bosna Hersek'e penaltılarda kaybeden 4 kez Dünya Kupası şampiyonu İtalya, üst üste üçüncü turnuvaya katılamadı.
ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.
Play-off finallerinde alınan sonuçlar şöyle:
Bosna Hersek-İtalya: 1-1 (Penaltılarla 4-1)
İsveç-Polonya: 3-2
Kosova- Türkiye: 0-1
Çekya-Danimarka: 2-2 (Penaltılarla 3-1)
