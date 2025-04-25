Türkiye 3. Lig 4. Grup 30. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Merkez Hakem Kurulu (MHK); Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden son hafta maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcılarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;

Ağrı 1970 spor- Edirnespor: Birkan Altındaş

Turgutluspor - İzmir Çoruhluspor: Emre Can Tatlıyer

Zonguldakspor - Polatlı 1926spor: Batuhan Bayar

K.İstiklalspor - B.Tepecikspor: Şahin Berker

Kırıkkalespor - Erciyes 38 FK: Osman Köksaldı

Mardin 1969 Spor - Orduspor 1967: Tolga Akbaba

Sebat Gençlikspor- Bursa Nilüferspor: Erkan Özdamar

Denizlispor - Niğde Belediyespor: Egemen Artun - KAYSERİ