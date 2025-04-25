Türkiye 3. Lig 4. Grup 30. Hafta Hakemleri Belli Oldu

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Merkez Hakem Kurulu (MHK); Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak 30. hafta maçlarını yönetecek hakemleri belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden son hafta maçlarını yönetecek hakemler ve yardımcılarının isimleri kamuoyu ile paylaşıldı. Buna göre; 3. Lig 4. Grup'ta oynanacak maçlar ve bu maçlarda düdük çalacak hakemler şu şekilde;
Ağrı 1970 spor- Edirnespor: Birkan Altındaş
Turgutluspor - İzmir Çoruhluspor: Emre Can Tatlıyer
Zonguldakspor - Polatlı 1926spor: Batuhan Bayar
K.İstiklalspor - B.Tepecikspor: Şahin Berker
Kırıkkalespor - Erciyes 38 FK: Osman Köksaldı
Mardin 1969 Spor - Orduspor 1967: Tolga Akbaba
Sebat Gençlikspor- Bursa Nilüferspor: Erkan Özdamar
Denizlispor - Niğde Belediyespor: Egemen Artun - KAYSERİ
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