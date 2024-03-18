Türkiye'de Beyzbol ve Ragbi Şampiyonaları Düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye'de Beyzbol ve Ragbi Şampiyonaları Düzenlenecek

Türkiye\'de Beyzbol ve Ragbi Şampiyonaları Düzenlenecek

Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası 22-23 Mart tarihlerinde Balıkesir'de, Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağı ise 23-24 Mart tarihlerinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenlenecek. Beyzbol şampiyonasına 9 kulüp, ragbi şampiyonasına ise 24 kulüp katılacak.

18.03.2024 16:49  Güncelleme: 16:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası 22- 23 Mart, Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağı 23-24 Mart tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Ragbi Federasyonunun açıklamasına göre, 9 kulübün mücadele edeceği Türkiye 5'li Beyzbol Şampiyonası, Balıkesir'deki Esas10 AVM'de yapılacak.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Viking Park Otel'in ev sahipliği yapacağı Türkiye Erkekler 7'li Ragbi Şampiyonası'nın 1. ayağına ise 24 kulüp katılacak.

Kaynak: AA

Balıkesir, Türkiye, Antalya, 23 Mart, Kemer, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye'de Beyzbol ve Ragbi Şampiyonaları Düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası tamamlandı
    17:57 Kayseri'de düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası tamamlandı

    Kayseri'de Türkiye Kayak Federasyonu tarafından düzenlenen Snowboard Türkiye Şampiyonası, Erciyes Hacılar Kapı'da yapılan yarışlarla sona erdi. 166 sporcu mücadele ettiği yarışlarda dereceye giren sporcular belli oldu.

  • Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 6-0 mağlup etti
    17:45 Şanlıurfaspor, Bitexen Giresunspor'u 6-0 mağlup etti

    ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 6-0 yenerek 3 maç aradan sonra galibiyete ulaştı. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren sarı-yeşilli ekip, bu sezon ilk kez bir maçta 6 gol attı. Şanlıurfaspor, 15. dakikada Amar Begic, 34. dakikada Yusuf Emre Gültekin, 37, ve 56. dakikalarda Marco Paixao, 77. dakikada Emanuel Dening ve 83. dakikada Mehmet Yiğit'in golleriyle deplasmandaki karşılaşmadan galip ayrıldı. Lig'de 3 maç aradan kazanan Şanlıurfa temsilcisi, futboldaki milli araya da moralli girdi. Sarı-yeşilli ekip, 6 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyetle topladığı 27 puanla 14. sırada bulunuyor. Şanlıurfaspor, 28. hafta maçında ise sahasında 2 Nisan Salı günü saat 14.00'da Sakaryaspor ile karşılaşacak.

  • Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı
    17:33 Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe Maçı Sonrası Yaşanan Olaylar Hakkında Açıklama Yaptı

    Samsunspor Kulübü, Trabzonspor - Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olaylar nedeniyle Türk futbolunun gelişimi ve marka değerinin korunması konusunda endişe duyduklarını açıkladı. Yaşanan olayların Samsunspor ailesini derinden üzdüğü belirtilen açıklamada, tüm paydaşların sükunet ve birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Devlet ve federasyonun vereceği cezaların destekleneceği ifade edildi.

  • İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
    17:24 İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım

    Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, sosyal medya hesabından sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Egemen Korkmaz'a sert tepki gösterdi. Eğribayat paylaşımına, "Ekmek yediğin yere ihanet etmek budur. Biz canımızı korumaya çalışırken gelip arkadan saldırmak insanlık değildir" notunu düştü.

  • Düzce Panthers, Bolu Bears'ı 34-0 mağlup etti
    17:10 Düzce Panthers, Bolu Bears'ı 34-0 mağlup etti

    Düzce Üniversitesi korumalı futbol takımı Düzce Panthers, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Stadı'nda misafir olduğu Bolu Bears takımını 34-0 mağlup etti. Müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir performans sergileyen Düzce Panthers, gruplarda 4. maçını da kazanarak çeyrek finale adını yazdırdı.

  • Lüleburgaz'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi
    17:10 Lüleburgaz'da Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi Töreni Düzenlendi

    Lüleburgaz'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

  • Shakira, Gerard Pique'yi Aldatıldığı Reçel Sayesinde Yakaladı
    16:40 Shakira, Gerard Pique'yi Aldatıldığı Reçel Sayesinde Yakaladı

    Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira'nın Barcelona'nın ünlü emekli futbolcusu Gerard Pique ile yaşadığı 12 yıl birliktelik 2022'de ihanetle sona ermişti. Pique, iki çocuğunun annesi Shakira'yı, özel bir şirkette halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışan Clara Chia Marti ile aldatmıştı.


17:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan’a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih Erbakan'a yine sert çıktı: Paçamıza yapışmış
17:24 İrfan Can Eğribayat’tan Egemen Korkmaz’ı çıldırtacak paylaşım İrfan Can Eğribayat'tan Egemen Korkmaz'ı çıldırtacak paylaşım
16:45 CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi CHP İstanbul İl Başkanlığındaki para sayma görüntülerine ilişkin soruşturmada İmamoğlu İnşaat Şirketi Genel Müdürü ifade verdi
16:01 Kocaeli’de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı Kocaeli'de sanayi tüpü patladı: 2 ölü, 6 yaralı
13:55 Olaylı maçın faturası Fener’e mi yoksa Trabzon’a mı çıkacak İşte merak edilen sorunun yanıtı Olaylı maçın faturası Fener'e mi yoksa Trabzon'a mı çıkacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı
16:55 İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı İzinli polis memuru, yol verme tartışmasında tartıştığı sürücüyü silahla yaraladı
16:06 Gigi ve Bella Hadid’in erkek kardeşi Umre’ye gitti Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Umre'ye gitti
16:02 Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti Delik ayakkabısını gösteren emekli vatandaş isyan etti
15:50 Marmaray istasyonu’nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: ’Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim Marmaray istasyonu'nda saldırıya uğrayan kadın dehşet anlarını paylaştı: 'Beni işimden edersen, seni öldürürüm, keserim
15:35 Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi’nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor Sahanın ortasında taraftarı yumruklayan Osayi'nin son halini gören herkes aynı yorumu yapıyor
15:05 Çanakkale’deki törende tüyleri diken diken eden görüntü Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı Çanakkale'deki törende tüyleri diken diken eden görüntü! Zafer geçişine TCG Anadolu da katıldı
14:19 Özgür Özel’e soğuk duş “31 Mart’ta Erdoğan’a oy var mı“ sorusuna beklemediği bir yanıt aldı Özgür Özel'e soğuk duş! "31 Mart'ta Erdoğan'a oy var mı?" sorusuna beklemediği bir yanıt aldı
13:49 YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan’ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir YRP Genel Başkan Yardımcısı Kılıç: Erdoğan'ın yeniden adaylığına hiçbir muhalefet partisi evet demeyecektir
11:40 İmamoğlu mu Kurum mu İşte AK Parti’nin elindeki son İstanbul anketi İmamoğlu mu Kurum mu? İşte AK Parti'nin elindeki son İstanbul anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2024 18:05:44. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de Beyzbol ve Ragbi Şampiyonaları Düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement