Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup Fikstürü Açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4\'üncü Grup Fikstürü Açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı. Milliler, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında oynanacak karşılaşmalarda Galler, İzlanda ve Karadağ ile mücadele edecek.

09.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:49
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı. 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak Milliler, gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise sahasında İzlanda'yı konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü yine iç sahada Karadağ ile karşılaşacak Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak. 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile gruptaki maçlarını tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:

6 Eylül 2024/ 21.45: Galler - Türkiye

9 Eylül 2024/ 21.45: Türkiye - İzlanda

11 Ekim 2024/ 21.45: Türkiye - Karadağ

14 Ekim 2024/ 21.45: İzlanda - Türkiye

16 Kasım 2024/ 20.00: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024/ 22.45: Karadağ - Türkiye

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup Fikstürü Açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
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