Türkiye A Milli Futbol Takımı\'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4\'üncü Grup Fikstürü Açıklandı

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta Galler, İzlanda ve Karadağ ile oynayacağı maçların fikstürü açıklandı. 2024 yılı Eylül, Ekim ve Kasım aylarında ikişer karşılaşma oynayacak Milliler, gruptaki ilk maçına 6 Eylül Cuma günü Galler deplasmanında çıkacak. Ay-yıldızlılar, 9 Eylül Pazartesi günü ise sahasında İzlanda'yı konuk edecek. 11 Ekim Cuma günü yine iç sahada Karadağ ile karşılaşacak Milliler, 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına konuk olacak. 16 Kasım Cumartesi günü Galler'i konuk edecek Ay-yıldızlılar, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile deplasmanda oynayacağı mücadele ile gruptaki maçlarını tamamlayacak.
A Milli Futbol Takımı'nın 4'üncü Grup'taki karşılaşmaları ve maçların saatleri şöyle:
6 Eylül 2024/ 21.45: Galler - Türkiye
9 Eylül 2024/ 21.45: Türkiye - İzlanda
11 Ekim 2024/ 21.45: Türkiye - Karadağ
14 Ekim 2024/ 21.45: İzlanda - Türkiye
16 Kasım 2024/ 20.00: Türkiye - Galler
19 Kasım 2024/ 22.45: Karadağ - Türkiye
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Yüksek kar getirili ''Fatih Terim Fonu'' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Gürcistan'ın Rustavi kentindeki bir çarşıda gerçekleşen saldırıda, 36 yaşındaki bir saldırgan 4 kişiyi öldürdü ve 1 kişiyi yaraladı. Saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorsesinin arka kapısı açıldı ve içerisindeki paletler yola düştü. Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda balıklar toplandı ve yem üretimi yapan firmalara götürüldü.
Melihcan ÇALIŞKAN /İSTANBUL, SULTANAHMET'TE tramvayın yayaya çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
İnci Taneleri dizisiyle ünlenen Erkal Sonel ile Ankara'da bir pavyona giden Tuğba Ekinci, O Şimdi Asker şarkısını söyleyerek kalça dansı yaptı.
Son Dakika › Spor › Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 2024-25 UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup Fikstürü Açıklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?