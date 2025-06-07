Türkiye, ABD ile Futbol Maçı Yapacak - Son Dakika
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Spor

Türkiye, ABD ile Futbol Maçı Yapacak

07.06.2025 02:04
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Montella, ABD'de hazırlık maçları yaparak Dünya Kupası'na hazırlanmayı hedefliyor.

Özel maçta bugün deplasmanda ABD ile karşılaşacak Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Vincenzo Montella, hazırlık maçları için geldikleri ABD'ye gelecek yıl Dünya Kupası için gelmek istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Pratt & Whitney Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında milli futbolcu Merih Demiral ile açıklamalarda bulundu.

Kurban Bayramı'nı kutlayan İtalyan teknik adam, "İyi bayramlar diliyorum. Uzakta da olsak kalbimiz milletimizle beraber." dedi.

Oynayacakları 2 maçın, adaptasyon maçları olduğunu vurgulayan Montella, şunları söyledi:

"Arzu edilen bir rakip olduğumuz için bizi davet etmeleri bizi tabii ki mutlu etti. Bu maçlarda en iyi şekilde performansımızı ortaya koymak istiyoruz. Buradayız seneye de burada olmak istiyoruz. Bizim için iki önemli maç oynayacağız. Farklı bir gerçeklikte iki tane maç olacak. Rakiplerimizin ligleri devam ediyor. Kondisyon olarak önde olabilirler ama önemli değil, biz kendi performansımıza bakacağız bazı eksiklerimiz olsa da. Hazırlık maçları olabilir, belki çok fazla önem taşımıyor gibi gözükse de bizim için sonuç almak da en önemli kısım. Bu nedenle en iyi performansımızı vereceğiz."

-" İlk maçımız deplasmanda çok önemli bir rakibe karşı olacak"

Vincenzo Montella, "'Kamuoyunda zaman zaman eleme grubunu İspanya birinci bitirir, ikincilik mücadelesi veririz' yorumları yapılıyor. Sizin bu yorumlarla ilgili düşünceniz nedir?" sorusunu şöyle cevaplandırdı:

"Genellikle hazırlığımıza önem veren bir insanım. Avrupalı takımlar olarak eylül ve haziran başındaki maçlar, her zaman daha zorlu geçer. En önemlisi ilk maça konsantre oluyoruz. Elemelerde ilk maçımız Gürcistan'a karşı ve Avrupa Şampiyonası'nda ne kadar iyi bir takım olduklarını gösterdiler, biz biraz daha fazla ilerleyebildik. Tüm maçlar çok önemli. İlk maçımız deplasmanda çok önemli bir rakibe karşı olacak. Hazırlıklarımız ona göre olacak, sonrasında adım adım ilerleyeceğiz.

Genelde ligdeki performanslara göre kararlarımızı veriyoruz. Her seferinde en iyi olan hangisiyse onları çağırmaya çalışıyoruz. Sonra da hocanın görevi başlıyor. Eksik taraflar olursa da bizim orada hamlelerimiz olacak. Genel olarak hazırlığımız en iyilerin üzerine olacak. Bazen aynı pozisyonda iki iyi oyuncu oluyor, o zaman zor karar veriyoruz ama bunlar da güzel zorluklar. Yapay zeka kullanarak eksik olan taraflarımızı maalesef çözemiyorum."

"Burada çok mutluyum"

İtalyan teknik adam, "Adınız başka kulüplerle de anılıyor. Fenerbahçe iddiaları da var. Milli takım ve kulüp takımını beraber çalıştırabileceğiniz de konuşuluyor? Bu iddiaların gerçekliği var mı?" sorusuna, "Futbolcuyken de hocayken de çok fazla televizyon izlemiyorum ve haber takip etmiyorum. O nedenle böyle şeylerden fazla etkilenmiyorum. Burada çok mutluyum, başkanımızla olan ilişkimiz iyi, futbolcularımızla ortamımızı görüyor. Kendi tutkusunu da yakından takip ediyorum, takım otobüsüyle gelip antrenmanı izledi. Milli takımda olmaktan çok keyif alıyorum." yanıtını verdi.

Montella, ABD karşısında sahaya süreceği 11'le ilgili soruya ilişkin, "İlk 11'le alakalı kafamda çok net fikir oluştu. Fazladan futbolcular da getirdik, gelecek vadeden futbolcuları da getirdik, bizimle zaman geçirmelerini istedik." ifadelerini kullandı.

Montella, Ahmed Kutucu'nun ABD karşısında oynayıp oynamayacağının henüz belirsiz olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şu anda Ahmed Kutucu'nun durumunu değerlendiriyoruz. Dün antrenmanda ufak bir şeyler oldu. ABD'ye karşı yedek kulübesinde olur mu olmaz mı hala değerlendirmedeyiz. Herkes için yerimiz var. Sezon sonu olmasına rağmen birkaç kişi fazladan getirdik. Sezon sonu olduğu için ne olur ne olmaz diye düşündük. Kimseyi dışarıda bırakma fikrimiz yok. Sadece durumlarını değerlendiriyoruz."

Kaynak: AA

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