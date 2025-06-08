Türkiye, ABD\'yi 2-1 Yendi

A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında ABD'yi 2-1 yendi.

Pratt & Whitney Stadı'ndaki maçın 1. dakikasında yediği golle geriye düşen ay-yıldızlı ekibe galibiyeti getiren golleri, 25. dakikada Arda Güler ve 27. dakikada Kerem Aktürkoğlu attı. Mücadelenin ikinci yarısında gol sesi çıkmadı.

Milli takım, 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile "deplasmanda" oynadığı 3. maçta ilk kez kazandı.

ABD ile oynadığı 5. maçta 2. galibiyetini elde eden ay-yıldızlı ekip, daha önce ABD'deki 2 karşılaşmayı da kaybetmişti.

Türkiye, ABD kampındaki ikinci hazırlık maçını 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te Meksika ile oynayacak.

Berke Özer ilk kez A Milli Takımın kalesine geçti

ABD karşılaşmasına ilk 11'de başlayan kaleci Berke Özer, A Milli Takım formasıyla sahada ilk kez görev yaptı.

Mücadelenin 1. dakikasında gelen şutta gole engel olamayan Berke, kalan dakikalarda kalesini gole kapattı.

Arda ve Kenan 20. maçlarına çıktı

Ay-yıldızlı ekibin genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız, A Milli Takımda 20. maçlarına ABD karşısında çıktı.

Vincenzo Montella, Real Madrid ve Juventus forması giyen iki yıldız isme ilk 11'de şans verdi.

Arda Güler 5. golünü attı

Arda Güler, A Milli Takım formasıyla 5. kez fileleri havalandırdı.

Mücadelenin 25. dakikasında ABD savunmasına baskı yapan Arda, kendisine çarpan topun ağlara gitmesiyle skoru 1-1'e getiren golü atı.

Kerem'den 12. milli gol

Milli takımın hücumdaki önemli isimlerinden Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlı formayla 43. maçında 12. gol sevincini ABD karşısında yaşadı.

Türkiye'nin aday kadrosundaki en golcü oyuncusu Kerem, karşılaşmanın 27. dakikasında attığı golle ay-yıldızlı ekibi, 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

Mustafa Eskihellaç ilk milli maçını oynadı

Milli takım aday kadrosuna ilk kez davet edilen Mustafa Eskihellaç, ilk kez A Milli Takım formasını ABD karşısında giydi.

İlk 11'de yer almayan Mustafa, mücadelenin 76. dakikasında Eren Elmalı'nın yerine oyuna girdi.

Kaan Ayhan 70. maçına çıktı

A Milli Takımın deneyimli oyuncusu Kaan Ayhan, 70. maçına ABD karşısında çıktı.

Yedekler arasında yer alan Kaan, karşılaşmanın 65. dakikasında Orkun Kökçü'nün yerine oyuna dahil oldu.