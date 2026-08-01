Türkiye Almanya'ya Yenildi
18 Yaş Altı Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, Almanya'ya 45-23 mağlup oldu. Sırbistan'da devam ediyor.
18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki üçüncü maçında Almanya'ya 45-23 yenildi.
Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Almanya ile karşılaştı.
Mücadelenin ilk devresini 22-10 geride tamamlayan milliler, sahadan 45-23 mağlup ayrıldı.
Milliler, Avrupa Şampiyonası'nda mücadeleye Grup 1'de sırlama turu ile devam edecek. Ay-yıldızlı ekip, grupta 3 Ağustos Pazartesi günü İsveç ve 4 Ağustos Salı günü Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › Türkiye Almanya'ya Yenildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?