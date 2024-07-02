Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Gvidas Gedvilas (Litvanya), Maripier Malo (Kanada), Carmelo de La Rosa Alvarez (Porto Riko)
Arjantin: Kropp 11, Scola 5, Arias 2, Minzer 18, Rotta 6, Sarmiento, Domine, Torriani 4, Prato 4, Cabodevilla 1, Chapero, Gradin
Türkiye: Rrezon Elezay 4, Mete Paçacı, Mert Kocagözoğlu 2, Yavuz Selim Kara, Kaan Onat 32, Anıl Alyanak 6, Cengiz Coşkun 9, Atahan Akbaş, Derin Can Üstün 12, Aldin Türkoğlu 2, Emirhan Serbest 2, Ahmet Arda Aydın 5
1. Periyot: 11-20
Devre: 26-37
3. Periyot: 39-49
Basketbolda FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Arjantin'i 74-51 yendi.
C Grubu'nu iki galibiyetle tamamlayan ay-yıldızlı ekip, son 16 turunda yarın Almanya ile karşılaşacak.
Karşılaşmayı Spor Genel Müdürü Veli Ozan Çakır da izledi.
Son Dakika › Spor › Türkiye, Arjantin'i 74-51 yenerek son 16 turuna yükseldi - Son Dakika
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