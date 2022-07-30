Kahramanmaraş'ta "Trap Zafer Kupası" müsabakaları başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta "Trap Zafer Kupası" müsabakaları başladı

30.07.2022 16:41
Kahramanmaraş'ta "Trap Zafer Kupası" müsabakaları başladı

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Trap Zafer Kupası" yarışmaları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu tarafından düzenlenen "Trap Zafer Kupası" yarışmaları, Kahramanmaraş'ta başladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün destekleriyle Trap Skeet Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen yarışmalara 24 ilden 132 sporcu katıldı.

Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Gürsel Çolakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona gösterilen ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Kahramanmaraş'taki atış poligonunu kendisinin ve sporcuların beğendiğini vurgulayan Çolakoğlu, "Başkan olarak çevreyi dolaşıp sporcularla görüşüyorum. Hakikaten herkes çok mutlu. O beni çok sevindirdi. Sporcunun buradaki atmosferi beğenmesi lazım. Atmosferden çok mutlular. Bu sonuçlara yansıdı. Bu kadar senedir sayılar atıldı. İlk defa ben, Türkiye'deki yarışmalarda 25 tam puanın çıktığı yarışma gördüm. Demek ki hakikaten poligon ve ortam iyi." ifadelerini kullandı.

Çolakoğlu, katılımın da memnuniyet verici olduğunu belirterek, "132 sporcumuz var. Burada çevreye baktığımız zaman birçoğu ailesiyle birlikte gelmiş. Bunların içerisinde gençler, yıldızlar, kadınlar, hakemler var. Nereden bakarsanız bakın bu yarışma için 200 kişi bu yarışma için Kahramanmaraş'a geldi. Ben emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müsabakalarda yarışan sporculara başarı diliyorum. Kahramanmaraş spor konusunda zengin bir şehir. İyi bir potansiyeli var." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz da Kahramanmaraş'ın trap skeet kategorisinde Türkiye'nin parlayan yıldızı olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Sporcuların turnuvaya olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini anlatan Boz, "Turnuvaya çok ciddi bir şekilde katılım oldu. Bu puanlı bir turnuva. Bu turnuvada şehrimizin sporcuları da yarışıyor. Bu turnuvada derece elde edenler, milli takım ve TOHM'a seçiliyor. Ciddi bir katılım var." değerlendirmesinde bulundu.

Organizasyon, yarın yapılacak final yarışmalarıyla son bulacak.

YORUMLAR
500
Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı Anadolu Yıldızlar Ligi Judo Türkiye Birinciliği, Sivas'ta başladı 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi
Kaynak: AA

Kahramanmaraş, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kahramanmaraş'ta 'Trap Zafer Kupası' müsabakaları başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:27 Bilim insanlarının teorisi korkutucu! İşte dünyanın son gününde yaşanacaklar
16:17 Ünlü golcüden kötü haber! Sebatian Haller'in testis tümörünün kötü huylu olduğu açıklandı
15:57 Togg'un deneme üretimine başlandı! Bakan Mehmet Muş test sürüşü gerçekleştirdi
15:47 Yarı insan yarı hayvan! Bu görüntü ABD'de günün konusu oldu
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
15:02 Türk müziğinin unutulmaz ismi İlhan İrem toprağa verildi
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 16:41:51. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta "Trap Zafer Kupası" müsabakaları başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement