Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası\'nda Altın Madalya İçin Yarışacak

Spor

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş, toplamda attıkları 585 puanla 1. sırada yer alarak Kazakistan ile altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş'in altın madalya mücadelesi yarın TSİ 08.30'da başlayacak.

Aynı kategoride yarışan Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi ise 574 puanla 12. sırada yer aldı.