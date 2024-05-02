Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası'nda Altın Madalya İçin Yarışacak - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası'nda Altın Madalya İçin Yarışacak

Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası\'nda Altın Madalya İçin Yarışacak

Azerbaycan'da düzenlenen ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası'nda, Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş, 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında 585 puanla birinci olarak Kazakistan ile altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı. Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş'in altın madalya mücadelesi yarın başlayacak. Diğer Türk sporcular Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç ise 12. sırada yer aldı.

02.05.2024 16:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atıcılıkta ISSF Tüm Dallar Dünya Kupası, Azerbaycan'da başladı.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Bakü'deki Dünya Kupası'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım müsabakasında Türkiye'yi temsil eden Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş, toplamda attıkları 585 puanla 1. sırada yer alarak Kazakistan ile altın madalya maçına çıkmaya hak kazandı.

Şimal Yılmaz ve İsmail Keleş'in altın madalya mücadelesi yarın TSİ 08.30'da başlayacak.

Aynı kategoride yarışan Şevval İlayda Tarhan-Yusuf Dikeç ikilisi ise 574 puanla 12. sırada yer aldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Dünya, Şimal, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası'nda Altın Madalya İçin Yarışacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme başladı
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
13:40 ABD polisinden sert müdahale Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı ABD polisinden sert müdahale! Filistin yanlısı üniversite öğrencileri gözaltına alındı
12:21 Fatih Erbakan, “Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz“ diyen Bahçeli’yi yaşıyla vurdu Fatih Erbakan, "Soyadının ağırlığını taşımaktan aciz" diyen Bahçeli'yi yaşıyla vurdu
10:30 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi 5 bin kişi domates fidesi için kuyruğa girdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:18 Kuzenini bıçaklayıp ’’Arkadaşlarını öldüreceğim’’ diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi Kuzenini bıçaklayıp ''Arkadaşlarını öldüreceğim'' diyen 15 yaşındaki çocuk, cinayet işledi
14:59 Serpil Çakmaklı’dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm Serpil Çakmaklı'dan olay itiraflar: Aldatıldığımı gözlerimle gördüm
14:31 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü 16 yaşındaki kız, ölü olarak doğurduğu bebeği poşete koyup hastaneye götürdü
14:15 Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı Mehmet Ali Erbil kendinden 41 yaş küçük sevgilisiyle dini nikah kıydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 16:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye, Atıcılıkta Dünya Kupası'nda Altın Madalya İçin Yarışacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement