Türkiye Atlama Şampiyonası İzmir'de Başladı
İzmir'de düzenlenen Türkiye Atlama Şampiyonası, farklı disiplinlerde sporcuları bir araya getiriyor.
Türkiye Atlama Şampiyonası, İzmir'de start aldı.
Türkiye Yüzme Federasyonunun açıklamasına göre Konak Halkapınar Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular, 1 metre ve 3 metre tramplen ile kule disiplinlerinde mücadele ediyor.
Organizasyonda ayrıca büyükler ve genç A-B kategorilerinde senkronize 3 metre tramplen ve senkronize kule müsabakaları yapılacak.
Genç C-D kategorisinde ise senkronize 1 metre tramplen müsabakası gerçekleştirilecek.
Farklı kulüplerden çok sayıda sporcunun yarıştığı şampiyona, 14 Ağustos'ta sona erecek.
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