Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası\'nda 5 Madalya Kazandı

Türkiye, Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil müsabakalarını 2'si altın toplam 5 madalyayla tamamladı.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Samokov kentindeki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları sona erdi.
Şampiyonada 2 altın ve 3 bronz madalya kazanan grekoromen güreşçiler, takım sıralamasında üçüncü oldu.
Avrupa 15 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde madalya alan milli sporcular ve sıkletleri şöyle:
Altın madalya: Hikmet Emre İnan (62 kilo), Kerem Uzun (85 kilo)
Bronz madalya: Muhammed Ali Özen (52 kilo), Hamza Özden (68 kilo), Orhan Eymen Taşçı (75 kilo)
