 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası\'nda şampiyon oldu

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman Turnuvası'nı kazanarak adını kıtanın en iyi 8 takımı arasına yazdırdı. Ay-yıldızlılar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada İtalya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve ev sahibi ülkenin takımlarıyla karşılaştı. Türkiye, Bulgaristan'ı 13-2, Macaristan'ı 5-1, Sırbistan'ı 14-0, Yunanistan'ı 15-0 mağlup ederken, İtalya'yı 4-3 ve Slovakya'yı da 8-4 yenerek namağlup şampiyon oldu. Milliler, bu başarıyla Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

04.02.2024 20:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası 2. Klasman Turnuvası'nı kazanarak adını kıtanın en iyi 8 takımı arasına yazdırdı.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen şampiyonada İtalya, Slovakya, Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve ev sahibi ülkenin takımlarıyla karşılaştı.

Bulgaristan'ı 13-2, Macaristan'ı 5-1, Sırbistan'ı 14-0, Yunanistan'ı 15-0 mağlup eden Türkiye, güçlü rakibi İtalya'yı 4-3, son maçında karşılaştığı Slovakya'yı da 8-4 yenerek namağlup şampiyon oldu.

Milliler böylece Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı.

Açıklamada Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan'ın şu ifadelerine de yer verildi:

"Federasyondaki ilk yıllarımızda tarihi farklar yediğimiz ülkelere aynı tarihi farkları atarak şampiyon olduk. Bu şampiyonluk aslında bugün Türk hokeyinin geldiği noktayı özetler nitelikte. Tüm milli kafilemize teşekkür ediyorum. Elde ettiğimiz bu şampiyonluğu 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm aziz vatandaşlarımıza armağan ediyoruz."

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Slovakya, Türkiye, İtalya, Avrupa Şampiyonası, Milli Takım, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 20:52:30. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Avrupa Erkekler Salon Hokeyi Şampiyonası'nda şampiyon oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement