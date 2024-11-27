Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Başlıyor

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan ile açılış maçını yarın oynayacak.

27.11.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinde ilk kez katıldığı Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında yarın ev sahiplerinden Macaristan ile karşılaşacak.

Avusturya, Macaristan ve İsviçre'nin ev sahipliğinde 28 Kasım-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek EHF 2024 Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası'nda 24 ülke takımı mücadele edecek.

A Grubu'nda yer alan Türkiye, şampiyonanın açılış maçında organizasyonun ev sahiplerinden Macaristan ile yarın Debrecen kentindeki Fönix Arena'da TSİ 20.00'de karşı karşıya gelecek. Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

Şampiyonada 4'er takımlı 6 gruptan oluşan ön tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck'ta (Avusturya) oynanacak. Her şehir, iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, ana tura yükselecek.

Debrecen ve Viyana'da oynanacak ana turda 12 takım 6'şarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Ana gruptaki 12 takımdan grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık'ta oynanacak üçüncülük ve final maçıyla sona erecek.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, grubundaki ikinci maçını 30 Kasım'da Kuzey Makedonya, üçüncü karşılaşmasını ise 2 Aralık'ta İsveç'le oynayacak.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Macaristan, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:37 İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas’tan geldi İsrail ile Lübnan antlaşmasının ardından bir ateşkes çağrısı da Hamas'tan geldi
10:05 Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisine sabaha kadar işkence etti
10:02 Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü İşte ilk sözleri Aldattığını düşündüğü karısını boğarak öldürdü! İşte ilk sözleri
10:00 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ’’Esad’’ çağrısı Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ''Esad'' çağrısı
07:05 İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi İsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi
15:47 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Yönetim Kurulu toplantısından çıkan karar belli oldu
15:44 UEFA’dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar UEFA'dan Fenerbahçelileri çıldırtan karar
15:28 Instagram’a yeni özellik geliyor Instagram'a yeni özellik geliyor!
15:11 Sahnede fena düşen Sibel Can’ı 2 kişi zor kaldırdı Sahnede fena düşen Sibel Can'ı 2 kişi zor kaldırdı
15:11 Görüştü iddiası var: Beşiktaş’ta Sergen Yalçın sesleri Görüştü iddiası var: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın sesleri
15:10 Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor Dev firma krize girdi işçi çıkartıyor
14:55 Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti Kavga ettiği ablasını bıçaklayan kardeş beşinci kattan atlayarak intihar etti
14:54 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı 500 erkekle ilişki yaşadığını açıklayan fenomene yorum yağdı
14:54 Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi Birleşik Krallık tam kripto para düzenlemeleri için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 11:15:01. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye, Avrupa Hentbol Şampiyonası'na Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.