Türkiye, Avusturya ile 18. kez karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda yarınki rakibi Avusturya ile tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek.
İki ülke A milli takımları arasında 7'si Türkiye, 10'u da Avusturya'da yapılan 17 maçta Avusturya 9, Türkiye 7 galibiyet alırken, sadece bir maç berabere bitti.
10'u resmi, 7'si özel olmak üzere geride kalan maçlarda Türkiye'nin toplam 23 golüne, Avusturya 24 golle yanıt verdi.
Son maçta farklı yenilgi
A Milli Takım, Avusturya ile son maçını 26 Mart'ta Viyana'da oynadı.
Hazırlık karşılaşmasını Avusturya 6-1 kazandı. Bu sonuç, Avusturya'nın Türkiye karşısındaki en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
Ay-yıldızlı ekip, 14 Kasım 2001'de İstanbul'da oynanan Dünya Kupası elemeleri play-off maçında rakibini 5-0 mağlup etmişti.
Milli takım, Avusturya ile yaptığı ilk 6 maçta gol atma başarısı gösterememişti.
A Milli Futbol Takımı, genel toplamda galibiyet sayısı bakımından 2 farkla geride bulunduğu Avusturya ile yaptığı son 9 maçtan 6'sını kazandı, 1'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.
Türkiye-Avusturya maçları
Türkiye ile Avusturya A milli futbol takımları arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|30.05.1948
|İstanbul
|Özel
|0 - 1
|20.03.1949
|Viyana
|Özel
|0 - 1
|13.11.1974
|İstanbul
|Özel
|0 - 1
|17.04.1977
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|0 - 1
|30.10.1977
|İzmir
|Dünya Kupası Elemeleri
|0 - 1
|17.11.1982
|Viyana
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 4
|16.11.1983
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|3 - 1
|02.11.1988
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri
|2 - 3
|25.10.1989
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|3 - 0
|10.11.2001
|Viyana
|Dünya Kupası Elemeleri Play-Off
|1 - 0
|14.11.2001
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri Play-Off
|5 - 0
|19.11.2008
|Viyana
|Özel
|4 - 2
|29.03.2011
|İstanbul
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|2 - 0
|06.09.2011
|Viyana
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0 - 0
|15.08.2012
|Viyana
|Özel
|0 - 2
|29.03.2016
|Viyana
|Özel
|2 - 1
|26.03.2024
|Viyana
|Özel
|1 - 6
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