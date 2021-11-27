Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Özmekik'ten Endonezya Büyükelçiliği'ne ziyaret

Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'i ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmede 2024 Paris Olimpiyatları'na hazırlanan her iki ülke milli sporcularının hazırlık çalışmalarının konuşulduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Badminton Federasyonu Başkanı Murat Özmekik, iki ülke milli takımını bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Özmekik, büyükelçi Lalu Muhammed İkbal'e ilgisinden dolayı teşekkür ederek, "Yakın zamanda başkan vekilimiz Ümit Örnek ile Cakarta kentine gideceğiz. Orada Djarum Spor Kulübü ile görüşeceğiz. Türk ve Endonezyalı badmintoncuları bir araya getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Ikbal da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke ilişkilerine fayda sağlayacak her aktiviteyi destekleyeceklerini bildirdi.