Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 13. haftaya 4 maçla devam edildi.
Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
iLab Basketbol-Carpartner TED Ankara Kolejliler: 65-78
MKE Ankaragücü IKON Menkul-OGM Ormanspor: 89-67
Haremspor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 88-66
Kapaklıspor-Pizza Bulls CO Basket: 71-75
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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