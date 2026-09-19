Türkiye Basketbol Ligi ikinci haftasında Mersin Spor, MKE Ankaragücü'nü 100-70 yendi

Türkiye Basketbol Ligi ikinci haftasında Mersin Spor, MKE Ankaragücü'nü 100-70 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde ikinci hafta 5 maçla başladı. MKE Ankaragücü-Mersin Spor 70-100, OGM Ormanspor-Göztepe Isonem 73-85, iLab Basketbol-Cedi Osman Basketbol 98-77, Gaziantep Basketbol-Finalspor 91-89 ve Kipaş İstiklalspor-TED Ankara Kolejliler 83-72 oldu.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin ikinci haftası, 5 maçla başladı.
Ligde bugün alınan sonuçlar şu şekilde:
MKE Ankaragücü- Mersin Spor: 70-100
OGM Ormanspor-Göztepe Isonem: 73-85
iLab Basketbol- Cedi Osman Basketbol: 98-77
Gaziantep Basketbol-Finalspor: 91-89
Kipaş İstiklalspor- TED Ankara Kolejliler: 83-72
Kaynak: AA
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