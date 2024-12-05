Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 14. haftası 3 maçla sona erdi.
Ligde bugün yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
İstanbul Anka-iLab Basketbol: 67-81
Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Kapaklıspor: 88-82
Esenler Erokspor-Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol: 91-86
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 14. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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