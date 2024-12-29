Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 18. haftasına 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:
İstanbul Ankaspor-Çayırova Belediyesi: 58-87
Konya Büyükşehir Belediyespor- Fenerbahçe Koleji Novotel: 81-84
Trabzonspor-Kapaklıspor: 88-62
Shipeedy Lojistik Bandırma Bordo Basketbol-Pizzabulls Co Basket: 87-58
Son Dakika › Spor › Türkiye Basketbol Ligi'nde 18. Hafta Maçları - Son Dakika
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