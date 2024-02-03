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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta maçları oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi\'nde 22. hafta maçları oynandı

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şu şekildedir: Sigortam.net-OGM Ormanspor: 85-74, Gaziantep Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 107-102, Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 80-69, Çayırova Belediyesi-Esenler Erokspor: 81-67.

03.02.2024 20:39
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 22. haftasında bugün 4 karşılaşma oynandı.

Müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Sigortam.net-OGM Ormanspor: 85-74

Gaziantep Basketbol- Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 107-102

Alagöz Holding Iğdır Basketbol-Bornova Belediyesi Karşıyaka: 80-69

Çayırova Belediyesi- Esenler Erokspor: 81-67

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde 22. hafta maçları oynandı - Son Dakika
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