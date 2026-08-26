Türkiye Basketbol Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika
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Türkiye Basketbol Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor

Türkiye Basketbol Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor
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Harun Erdenay, eksik oyunculara rağmen takımın Olumlu performans sergilediğini vurguladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, Litvanya ve İzlanda maçlarında iki eksik oyuncularının bulunmasına rağmen hazırlık maçlarında diğer oyuncuların bu eksikleri aratmadığını belirterek, "Artık belli bir şekilde, belli bir seviyede basketbol oynuyoruz. İniş çıkışlar olmuyor, hep pozitif seviyede basketbol oynuyoruz. Ben seyircimizin de desteğiyle önce Litvanya, sonra İzlanda maçlarından galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum" dedi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'nda 28 Ağustos Cuma günü sahasında Litvanya ile oynayacakları maç öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Düzenlenen toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, "Geçen sene olan Avrupa Şampiyonası'nda inanılmaz bir çıkışımız oldu. Gümüş madalyayı aldık, maalesef finalde başarılı olamadık ama o çıkış bence elemenin birinci tur maçlarında da devam etti. 6'da 6 yaparak grup maçları seviyesinde Avrupa'nın zirvesine yerleştik. Şimdi ikinci tur başlıyor. İkinci tur biraz daha zor olacak. Yeni bir altılı grup; bizim grubumuzdan Sırbistan ve Bosna, karşı gruptan da Litvanya, İzlanda ve İtalya geliyor. İlk maçımızı cuma akşamı Litvanya ile oynayacağız. Basketbol ekolü olan bir ülke, sonra da İzlanda deplasmanına gideceğiz. İki tane eksik oyuncumuz var ama hazırlık maçlarına baktık ki diğer oyuncularımız da onları aratmadı. Artık belli bir şekilde, belli bir seviyede basketbol oynuyoruz. İniş çıkışlar olmuyor, hep pozitif seviyede basketbol oynuyoruz. Ben seyircimizin de desteğiyle önce Litvanya, sonra İzlanda maçlarından galibiyetle arayacağımıza inanıyorum. Takımımıza da buradan başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

"Ömer ve Darius bizim basketbolumuzun gelecek temellerini oluşturuyorlar"

Ömer Kutluay ile Darius Karutasu'nun Almanya'da oynanan hazırlık maçlarında süre almasının tecrübe kazanmaları açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Erdenay, "Ömer ve Darius, ikisi de buradaki Dünya Şampiyonası'nda çok iyi performans gösterdiler. Bence Ergin hoca da onları çağırarak bir şekilde ödüllendirdi. İkisi de bence ileride 12 Dev Adam'a çok büyük hizmetler edecek, gelecekleri olan oyuncular. Onların burada tecrübe kazanması onlar için çok büyük bir artı. Sonuçta Hamburg'daki süper kupa turnuvasında sahaya girdiler ve oldukça dakika aldılar, sayı attılar. Bu onlar için hiçbir genç maçında alamayacakları bir tecrübe. Sonuçta biz her şekilde onlar olsun, daha 19-20'deki oyuncularımız olsun, bunları zaman zaman alt takımda deneyerek tecrübe kazanmalarını sağlamışsınızdır. Çünkü onlar da bizim basketbolumuzun gelecek temellerini oluşturuyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Harun Erdenay, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Basketbol Takımı Hazırlıklara Devam Ediyor - Son Dakika

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