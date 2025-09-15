Türkiye Basketbolu Avrupa İkincisi Oldu

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup olarak Türkiye'nin ikinci olduğu maçın ardından, "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türk basketbolunun gelecekte büyük işler yapacağını vurguladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle çocuklara kampın başından beri şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız söylemleriyle motive eden başta Ergin hocamızı, daha sonra ona inanan sahada her şeyiyle ülkemizi gururlandıran, uzun yıllar sonra ülkemize madalya kazandıran sporcularımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun yıllar sonra böyle bir başarının gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi gururlandırması, bizleri yönetici anlamında takımın parçası olmaktan ne kadar şansı olduğumuzu, geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu göstergesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, arayıp soran, dualarını eksik etmeyen bu takımın yanında olan milyonlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu çocuklar milyonları gururlandırdı. Elimizden kıl payıyla altın madalyayı kaçırdık ama gümüş madalyayla dönüyoruz. Sayın bakanım da ilk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Sayın bakanıma da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da altın madalya için takım elinden geleni ortaya koyacaktır. Kutluyorum hepsini" dedi.

Bak: "Ben inanıyorum ki Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak"

Bakan Bak ise, "Öncelikle bu 12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran gençlerimizi, sporcularımızı, hocamızı, Basketbol Federasyonu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Milletimizi gururlandırdılar. Çok iyi basketbol oynadılar, finale kadar geldiler. Finalde de iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz. Bu da büyük bir başarı. Ben inanıyorum ki, Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak. Türk sporuna büyük yatırımlar yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini camiamıza kazandırdı. Yeni 12 Dev Adamlar çıkacak. İyi işler yapacaklar. Dünden itibaren madalya alacağımız diyen Ergin Ataman hocamıza, sporcularımıza, başkanımıza, dualarıyla destekleriyle arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Burada olmadı ama dünya şampiyonasında diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç. Onun için savaşmaya devam edecek bu takım. Milletimizi gururlandırdıkları için de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL