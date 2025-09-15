Türkiye Basketbolu Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Türkiye Basketbolu Avrupa İkincisi Oldu

15.09.2025 01:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hidayet Türkoğlu, Türkiye'nin gümüş madalya ile döndüğünü ve gençlerin geleceği gururlandırdığını belirtti.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Almanya'ya mağlup olarak Türkiye'nin ikinci olduğu maçın ardından, "Bu çocuklar milyonları gururlandırdı" dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Türk basketbolunun gelecekte büyük işler yapacağını vurguladı.

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası finalinde Türkiye, Almanya'ya 88-83'lük skorla mağlup oldu ve turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Maçın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açıklamalarda bulundu. İlk olarak söz alan Hidayet Türkoğlu, "Öncelikle çocuklara kampın başından beri şampiyon olacağız, kupayı alacağız, final oynayacağız söylemleriyle motive eden başta Ergin hocamızı, daha sonra ona inanan sahada her şeyiyle ülkemizi gururlandıran, uzun yıllar sonra ülkemize madalya kazandıran sporcularımıza teşekkür ederek başlamak istiyorum. Uzun yıllar sonra böyle bir başarının gelmesi, böyle gençlerin ülkemizi gururlandırması, bizleri yönetici anlamında takımın parçası olmaktan ne kadar şansı olduğumuzu, geleceğimizin ne kadar emin ellerde olduğunu göstergesidir. Başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, arayıp soran, dualarını eksik etmeyen bu takımın yanında olan milyonlara huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bu çocuklar milyonları gururlandırdı. Elimizden kıl payıyla altın madalyayı kaçırdık ama gümüş madalyayla dönüyoruz. Sayın bakanım da ilk günden beri bizi yalnız bırakmadı. Sayın bakanıma da teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıllarda da altın madalya için takım elinden geleni ortaya koyacaktır. Kutluyorum hepsini" dedi.

Bak: "Ben inanıyorum ki Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak"

Bakan Bak ise, "Öncelikle bu 12 Dev Adam efsanesini ayağa kaldıran gençlerimizi, sporcularımızı, hocamızı, Basketbol Federasyonu Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Milletimizi gururlandırdılar. Çok iyi basketbol oynadılar, finale kadar geldiler. Finalde de iyi oynadılar ama ikincilikle dönüyoruz. Bu da büyük bir başarı. Ben inanıyorum ki, Türk basketbolu gelecekte büyük işler yapacak. Türk sporuna büyük yatırımlar yapan Sayın Cumhurbaşkanımıza destekleri için teşekkür ediyoruz. Dünyanın en önemli basketbol merkezlerinden birini camiamıza kazandırdı. Yeni 12 Dev Adamlar çıkacak. İyi işler yapacaklar. Dünden itibaren madalya alacağımız diyen Ergin Ataman hocamıza, sporcularımıza, başkanımıza, dualarıyla destekleriyle arkamızda duran milletimize teşekkür ediyoruz. Burada olmadı ama dünya şampiyonasında diğer turnuvalarda olacağına inanıyoruz. Şampiyonluk önemli bir sonuç. Onun için savaşmaya devam edecek bu takım. Milletimizi gururlandırdıkları için de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Hidayet Türkoğlu, Osman Aşkın Bak, Basketbol, Etkinlik, Politika, Almanya, Türkiye, Gümüş, Spor, Ona, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Basketbolu Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülke bu görüntüleri konuşuyor Genç kadın hırsıza geçit vermedi Ülke bu görüntüleri konuşuyor! Genç kadın hırsıza geçit vermedi
Paris’te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi Paris'te ücretsiz kızarmış tavuk izdihamı: Binlerce insan birbirine girdi
İlçeyi ayağa kaldıran kaza Vali gelip kalabalığı ikna etti İlçeyi ayağa kaldıran kaza! Vali gelip kalabalığı ikna etti
Sivas’ta zincirleme kaza 1’i ağır 10 yaralı Sivas'ta zincirleme kaza! 1'i ağır 10 yaralı
İş makinesi iki çocuğa çarptı 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti İş makinesi iki çocuğa çarptı! 2 yaşındaki Hatice hayatını kaybetti
Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu Kavga ettiği adamı ve 14 yaşındaki kızını tabancayla vurdu

00:09
Barış Alper, Kerem’i silip attı
Barış Alper, Kerem'i silip attı
23:37
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
Ergin Ataman, Almanya maçı sonrası gözyaşlarına hakim olamadı
23:23
Kerem Aktürkoğlu’ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri
22:52
Yaşattığınız gurur yeter A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
Yaşattığınız gurur yeter! A Milli Basketbol Takımımız Avrupa ikincisi
22:21
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
Trabzon Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'ten maç sonu bir bomba paylaşım daha
21:02
Kadıköy’de olaylı derbi Fenerbahçe’nin
Kadıköy'de olaylı derbi Fenerbahçe'nin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2025 01:32:18. #7.11#
SON DAKİKA: Türkiye Basketbolu Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.