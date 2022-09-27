Türkiye'de düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda hedef şampiyonluk

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Ampute Futbol Dünya Kupası'nda şampiyon olmayı istediklerini belirtti.

Ergezen, 30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası ile ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Milli takımın şubat ayından itibaren ülkenin çeşitli yerlerinde 8 kamp yaptığını belirten Ergezen, kampların verimli geçtiğini söyledi.

Hem mental hem de motivasyon anlamında, birlik ve beraberlik içinde maçlara hazır olduklarını vurgulayan Ergezen, "Asla gevşemeden, rahata kavuşmadan ta ki kupayı alıncaya kadar tabii ki çalışmamız devam edecek. İnşallah bu kupayı ülkemize ve milletimize armağan edeceğiz." diye konuştu.

"Dünya Ampute Başkanlığı ile Avrupa Ampute Başkanlığından çok güzel sözler duyduk"

Ergezen, yaklaşık 5 aydır yoğun bir çalışmayla organizasyonun hazırlıklarını yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Konaklama, transfer, güvenlik, maçların yapılacağı yerler ve sağlık, tüm detayları düşünerek çalıştık. Defalarca gittik, yerinde incelemeler yaptık. İlgililerle toplantılar yapıldı. Bize ev sahipliği yapan İstanbul Valimiz ve Vali Yardımcımıza, emniyetimize, Türkiye Futbol Federasyonu ve yetkililerine çok teşekkür ediyoruz. Organizasyonla ilgili Dünya Ampute Başkanlığı ile Avrupa Ampute Başkanlığından çok güzel sözler duyduk. Harika bir organizasyon hazırlığının olduğunu bize ifade ettiler. Birçok ülkede bu organizasyon güzel yapılmadı. Bu durumlara şahit olduk. Ancak biz inşallah Türkiye'mizin gururu olarak, gücünü, spordaki başarısını, insanımızın yetenek ve kabiliyetlerini gösterecek şekilde bir organizasyon yapacağız. İnşallah ülkemize ve federasyonumuza yakışır bir organizasyon yapacağız."

Türkiye Futbol Federasyonunun katkıları, kulüplerin destekleriyle maçların ücretsiz izleneceği bilgisini veren Ergezen, "Tüm milletimizi bekliyoruz. Orada bir şenlik olsun. Omuz omuza olalım. Biz istiyoruz ki aziz milletimiz de bizim kanatlarımız olsun. Sesleriyle, alkışlarıyla, tezahüratlarıyla desteklerini hissedelim ve sahada daha fazla ter dökelim. İnşallah bu millete yakışır bir sonuç alacağız." ifadelerini kullandı.

"Salonlarıyla, sahalarıyla, konaklamalarıyla muhteşem bir tesis altyapımız var"

Ampute futbolunda dünya markası olunduğunu aktaran Ergezen, şöyle devam etti:

"Ülkemize, ev sahibi olduğumuz Ampute Futbol Dünya Kupası'nda kupayı getirerek, birinci olarak hem milletimize hem de devletimize verdiği destek için teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bürokrasinin destekleriyle bu ülkede çok büyük bir spor altyapısı oluşturuldu. Salonlarıyla, sahalarıyla, konaklamalarıyla muhteşem bir tesis altyapımız var."

Muaz Ergezen, son dönemde birçok branşta elde ettikleri çok kıymetli başarıların olduğuna dikkati çekerek, "Halterde, para okçulukta, para atıcılıkta, bocciada, yüzmede, tekerlekli sandalye dans, tekerlekli sandalye basketbol, masa tenisinde çok güzel başarılar elde ettik. Bizim için gurur. Her branşa kendi içinde önem verip, kendi hak ettiği değeri bulması için uğraşıyoruz. Daha iyisini yapmak için gayret göstereceğiz." değerlendirmesini yaptı.