Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek - Son Dakika
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Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek

19.08.2022 17:37
Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan davetle Genç Milli Takım kafilesinde Berkant Taşçı Macaristan'da yarışacak, Mustafa Tekin ise Kayseri de yapılacak Büyükler Uluslararası Grand Prix yarışlarında ayyıldızlı forma ile pedal çevirecek.

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından yapılan davetle Genç Milli Takım kafilesinde Berkant Taşçı Macaristan'da yarışacak, Mustafa Tekin ise Kayseri de yapılacak Büyükler Uluslararası Grand Prix yarışlarında ayyıldızlı forma ile pedal çevirecek.

Denizli'de, bisiklet takımının genç sporcuları bu sezon gösterdikleri başarılı performans ile bir kez daha Milli Takımdan davet aldı. Türkiye Bisiklet Federasyonu Puanlı Yol Yarışları neticesinde, Gençler Genel Klasmanında ikinci sıradaki yerini koruyan Berkant Taşçı, Macaristan'da yapılacak 4 etaplı yarışa katılmak üzere Genç Milli Takım kafilesine dahil edildi. Denizli'nin bir başka başarılı bisikletçisi Mustafa Tekin, Büyükler kategorisinde gösterdiği istikrarlı performansıyla Milli Takım ile Kayseri de yapılacak Uluslararası Grand Prix yarışlarında pedal basacak.

"Verilen destekler sayesinde bisiklette söz sahibi olduk"

Başarılı bisikletçilerin Antrenörü Hakan Yıldırım, milli takıma dahil edilen sporcuları hakkında duygularını paylaştı. Yıldırım, "12 yıldır aralıksız Denizli'yi ulusal ve uluslararası platformda temsil ediyoruz. Şu zaman zarfına kadar da 12 sporcumuzu Milli Takıma kazandırdık. 15 Temmuz yarışlarında birinci olan Mustafa Tekin ve Gençler Genel Klasmanında ikinciliğini devam ettiren Berkant Taşçı'yı milli takıma seçildikleri için kutluyorum. Gösterdikleri performansın mükafatını almaları Denizli adına mutluluk verici. Bizlere verilen destek sayesinde başarılarımızı artırarak Denizli'yi Bisiklet sporunda söz sahibi bir noktaya getirdik. Desteğini esirgemeyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'a teşekkür ederim" dedi.

İlman, milli takıma seçilen bisikletçileri kutladı

Bisiklet Milli Takımı kadrosuna davet edilen Denizlili bisikletçileri ilk kutlayan isimlerden biri de Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman oldu. Katıldıkları her turnuvadan başarılı sonuçlarla denizlili bisiklet takımı sporcularının emeklerinin karşılığını almaya başladığını belirten ilman, başarıda emeği geçen kulüp yöneticilerini, teknik kadroyu ve sporcuları kutladı. İlman, ay yıldızlı formayı giyecek Berkant Taşçı ve Mustafa Tekin'e katılacakları şampiyonalarda başarılar diledi. - DENİZLİ

YORUMLAR
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Merkezefendi Belediyesi'nden Aşure Hayrı Merkezefendi Belediyesi'nden Aşure Hayrı Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu Denizli'de bir kadın, ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlanmış halde bulundu
Kaynak: İHA

Mustafa Tekin, Milli Takım, Denizli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlili sporcular şampiyonluk için pedal çevirecek - Son Dakika

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