12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı - Son Dakika
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12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı

21.08.2022 18:06
12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Türkiye Bisiklet Federasyonunca Karabük'te düzenlenen 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları tamamlandı.

Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi tarafından organize edilen, Ihlamur Teras ile Yazıköy güzergahları arasında yapılan yarışlara, 9 kategoride 5'i yabancı 71 bisikletli katıldı.

Kıyasıya mücadelenin sonunda Tatyana Geneleva "elit kadınlar", Ahmet Can Akpınar "elit erkekler", Arda Topal "genç erkekler", Nafiz Ege Karagöl "U17 erkek", Harun Kahveci "U15 erkek", Gökhan Öztürk "master 30+ erkek", Murat Karaca "master 40+ erkek", Emine Irmak Sezer "U17 kadın" ve Fatma Nisa Günaydın "U15 kadın" kategorilerinde birinci oldu.

Dereceye girenlere ödülleri, Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, İlçe Emniyet Amiri Kadir İpek ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisiklet yarışları sona erdi
Kaynak: AA

Türkiye, Karabük, Yenice, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı - Son Dakika
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