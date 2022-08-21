Yenice Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesi tarafından organize edilen, Ihlamur Teras ile Yazıköy güzergahları arasında yapılan yarışlara, 9 kategoride 5'i yabancı 71 bisikletli katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › 12. Uluslararası Yenice Kupası Dağ Bisikleti Yarışları, Karabük'te tamamlandı - Son Dakika

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