Türkiye Bisiklet Kupası Alanya'da Sürüyor - Son Dakika
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Türkiye Bisiklet Kupası Alanya'da Sürüyor

Türkiye Bisiklet Kupası Alanya\'da Sürüyor

Antalya Alanya'da düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları devam ediyor.

20.01.2025 17:20
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Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Bisiklet Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları sürüyor.

Organizasyonun ikinci gün yarışlarının startı, Milli Egemenlik Stadı önünden TBF yetkililerince verildi. Yarışmada 15 yaş altı erkekler 38 kilometre, 17 yaş altı erkekler ile büyük ve 19 yaş altı kadınlar 74 kilometre, 19 yaş altı erkekler ise 94 kilometre pedal çevirecek.

Yaklaşık 500 sporcunun katıldığı yol yarışları, 22 Ocak Çarşamba günü kriteryum etabıyla tamamlanacak.

Kaynak: AA

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