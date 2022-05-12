Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika
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Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı

12.05.2022 13:23
Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde düzenlenen Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 10-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında Aydın İncirliova'da gerçekleştirildi. Şampiyona çerçevesinde Okul Sporları Küçükler (Kız-Erkek) Bocce Türkiye Şampiyonası müsabakaları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi. Şampiyonaya 31 ilden 24 kız, 22 erkek takım ve toplam 230 sporcu katıldı. Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri ve federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Şampiyonayı takip eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, pandemiden ötürü müsabakalara ara vermek zorunda kalan sporcuların performansında bir kayıp olmadığını gördüklerini söyledi.

Şampiyonada; Küçük Erkekler Kategorisinde Denizli Mollaahmetler Ortaokulu birinci, Adıyaman Esendere Ortaokulu ikinci, Mersin Candan Merzeci Ortaokulu üçüncü, Küçük Kızlar Kategorisinde Samsun Üçpınar Ortaokulu birinci, Samsun Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu ikinci olurken, İstanbul İbn-i Sina Ortaokulu ve Şanlıurfa Koçhisar Ortaokulu üçüncülüğü paylaştı. - AYDIN

Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı
Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı

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İncirliova, gençlik, Türkiye, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye Bocce Petank Şampiyonası tamamlandı - Son Dakika


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