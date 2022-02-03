Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde düzenlenen "Türkiye Bocce Raffa Şampiyonası" sona erdi.

Şehit Samet Cantürk Bocce Spor Salonu'nda 21 Ocak'ta başlayan, gençler (kadın-erkek), kadınlar ve erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyona, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Pandemi nedeniyle 2 yıl aranın ardından düzenlenen şampiyonaya 16 ilden 100 takım ve 190 sporcu katıldı.

Şampiyonada raffanın yeni alt branşı olan "altın nokta"da da yarışmalar yapıldı.

Şampiyonada dereceye giren sporcuların madalyaları federasyon yetkilileri tarafından verildi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonunu Bocce Asbaşkanı Faik Kapsız, AA muhabirine, pandemi nedeniyle müsabakalara ara vermek zorunda kalmalarına karşın, sporcuların performansında bir kayıp olmadığını gördüklerini söyledi.

Dünyada ilk defa raffa altın nokta müsabakalarının yapıldığını belirten Kapsız, "Uluslararası Bocce Federasyonu Başkanı da olan TBBDF Başkanımız Mutlu Türkmen'in çalışması neticesinde böyle bir disiplin oluşturuldu. Daha önce Antalya'da uluslararası bir müsabakada denemesini yapmıştık. Şimdi burada da kendi ligimizde uygulamış olduk." dedi.