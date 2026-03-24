24.03.2026 19:23
Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu (TBBDF) koordinasyonunda düzenlenen, 17 ilden 132 sporcunun katıldığı Türkiye Boccia Şampiyonası, Balıkesir'de başladı.

Şehit Turgut Solak Spor Salonu'ndaki açılış töreninde konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, boccia sporunun özel bireylerin gelişimine ciddi katkı sağladığını söyledi.

Ustaoğlu, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu spor, aynı zamanda toplumsal farkındalığın artmasına da önemli katkılar sağlamaktadır. Bu şampiyonada sergilenecek mücadelenin, sporun ruhuna yakışır bir kararlılık ve centilmenlik örneği sunacağına inanıyorum." diye konuştu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ise Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcularla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı Erhayat Özgür Bayazıtlı da şampiyonada mücadele edecek sporculara başarı diledi.

Bayazıtlı, "Bugün burada mücadele eden sizler, yani her sporcumuz, yalnızca bir madalya için değil, aynı zamanda ilham almak, sizden sonraki nesillere ilham vermek için yarışmaktasınız. Sporun birleştirici gücünü hep birlikte burada sizlerle görmek mümkün oldu." ifadelerini kullandı.

Açılış törenine, Karesi Kaymakamı Metin Arslanbaş, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AFAD Balıkesir İl Başkanı Osman Atsız, İŞKUR Balıkesir İl Müdürü Nazım Balcı, SGK Balıkesir İl Müdürü Şeref Karaca ile birim amirleri, sporcular, antrenörler, hakemler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ferdi ve çiftler kategorilerinde gerçekleştirilecek, 17 ilden 132 sporcunun katıldığı şampiyona, 29 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
