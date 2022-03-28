Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti

28.03.2022 19:13
Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası'nda yer alacak İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti.

Petkim Türkiye Boccia Şampiyonası'nda yer alacak İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyespor, Foça Belediyespor, Gaziemir Belediyespor, Karabağlar Belediyespor ve Karşıyaka Belediyespor'un İzmir'i temsil edeceği organizasyonda Gaziemir Belediyespor oyuncuları Gaziemir Belediyesi önünden Kocaeli'ye uğurlandı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda'nın da katıldığı uğurlamada sporcular forkliftlerle engelliler için özel tasarlanan Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait otobüse bindirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici yaptığı açıklamada, sporculara desteğin devam edeceğini belirterek, sporculara şampiyonada başarılar diledi.

YORUMLAR
500
Kocaeli BŞB Kağıtspor Mamak Belediyesi maçının ardından Kocaeli BŞB Kağıtspor Mamak Belediyesi maçının ardından Yazar Alev Alatlı: 'Dünyayı örnek almayın, şehri betona gömmeyin' Yazar Alev Alatlı: 'Dünyayı örnek almayın, şehri betona gömmeyin'

Gaziemir, Türkiye, Kocaeli, Petkim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti - Son Dakika


Son Dakika
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
18:28 8 aylık kızını boğmaya çalışan anne, bir de o anları kayda aldı
18:22 Burak Yılmaz'dan sonra A Milli Takım'ın yeni kaptanı belli oldu
17:37 Kiev yakınlarındaki İrpin Ukrayna ordusu tarafından Rusya'dan geri alındı
17:34 Şanlıurfa'da çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti
17:29 Son Dakika: Galatasaray'da sandığa gidilecek tarih netleşti! Başkanlık seçimi Nisan ayında olacak
17:08 9 Nisan'da gözler Aziz Yıldırım'da! Yüksek Divan Kurulu seçimine katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 19:20:10. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye Boccia Şampiyonası'nda mücadele edecek İzmirli sporcular Kocaeli'ye gitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement