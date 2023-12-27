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Türkiye Boks Federasyonu 2024 Faaliyet Programını Duyurdu

Türkiye Boks Federasyonu, 2024 yılı faaliyet programını açıkladı. Programda, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Avrupa ve dünya elemeleri ile Türkiye şampiyonaları yer alıyor.

Türkiye Boks Federasyonu 2024 Faaliyet Programını Duyurdu
27.12.2023 - 15:07,
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Türkiye Boks Federasyonu, 2024 yılı faaliyet programını duyurdu.

Federasyonun internet sitesinde duyurulan faaliyet programına göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Avrupa elemeleri 29 Şubat-12 Mart tarihlerinde İtalya'da yapılacak. Olimpiyatlar için dünya elemeleri ise 23 Mayıs-3 Haziran'da Tayland'da gerçekleştirilecek.

Kota alan milli boksörler 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ise Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda madalya mücadelesi verecek.

Sırbistan'da 15-29 Nisan'da Avrupa Boks Şampiyonası'nda hem kadınlarda hem de erkeklerde milli sporcular ringe çıkacak.

Türkiye Boks Federasyonu, 2024 yılında çeşitli yaş gruplarında Türkiye şampiyonları da düzenleyecek.

Kaynak: AA
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