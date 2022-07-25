Türkiye Boks Şampiyonası heyecanı başladı - Son Dakika
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Türkiye Boks Şampiyonası heyecanı başladı

25.07.2022 20:28
Türkiye Boks Şampiyonası heyecanı başladı

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 56 ilden 960 sporcunun katılımıyla başladı.

Kırıkkale'nin ev sahipliğini yaptığı Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası, 56 ilden 960 sporcunun katılımıyla başladı.

Kırıkkale 17 Ağustos Spor Salonu'nda geleceğin milli boksörlerinin altyapısını oluşturacak Yıldız Erkekler ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nın açılış töreni gerçekleştirildi. Türkiye Boks Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonaya, 56 ilden 303 kız ve 660 erkek olmak üzere toplam 963 sporcu katıldı. Yıldızlar kategorisindeki en kalabalık katılımın olduğu müsabakalar, 31 Temmuz Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.

Törende konuşan Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Türkiye'nin spor alanında çok büyük adımlar attığını ifade ederek, "Devletimizin desteği, devletimizin yatırımları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın hakkaniyetli çalışmaları münasebetiyle illerimizde, ilçelerimizde ve hatta köylerimize kadar spor tesisleri yapıldı" dedi.

"Son yıllarda çok büyük adımlar attık"

Sporcuları ve antrenörleri tebrik eden Tekbıyıkoğlu, "Bir spora gönül verdikleri için, yaşamlarını bir disipline etmek istedikleri için, bir hedeflerinin olduğu için bu çok önemli ve çok kıymetli. Bir medeniyet yükseldiği zaman sadece ekonomisiyle kültürüyle değil, sanatıyla ve sporuyla da yükseliyor. Olimpiyat madalyalarına bakın en fazla madalya toplayan milletler dünyanın en gelişmiş milletleri. Bizde bu yolda çok büyük adımlar attık son yıllarda. Türkiye'mizde yeterince spor tesisleri yoktu. Bundan sonra yapmamız gereken şey, çok daha büyük sporcular yetiştirmek gerektiği" diye konuştu.

"25 yıl içerisinde görmüş olduğum en yüksek katılım"

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç de "Bugün burada Türkiye'nin en yoğun olduğu en kalabalık sporcunun da katılımın olduğu bir şampiyona için bulunuyoruz. Burada 900'ün üzerinde kız ve erkek sporcumuz var. Bugüne kadar benim 25 yıl içerisinde görmüş olduğum en yüksek katılım. Kırıkkale Valimiz başta olmak üzere bütün devlet erkanı ve Gençlik Spor İl Müdürü'müzün de çok büyük gayretleriyle konaklamada, misafir ağırlamada, örnek bir davranış sergilediler" şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Saygılı da tüm sporculara başarılar diledi. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Kırıkkale, gençlik, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Türkiye Boks Şampiyonası heyecanı başladı - Son Dakika

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