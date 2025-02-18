Türkiye Boks Şampiyonası Konya\'da Devam Ediyor

Türkiye Boks Federasyonu tarafından Konya'da düzenlenen Büyük Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na devam ediliyor.
Karatay Kongre ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonada 13 sıklette 62 ilden 417 sporcu mücadele ediyor.
Şampiyona, pazar günü yapılacak final müsabakalarıyla sona erecek.
Organizasyonda dereceye girenler sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında Türkiye'yi temsil edecek.
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