Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Darıca'da Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Darıca'da Başarıyla Gerçekleştirildi

Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Darıca\'da Başarıyla Gerçekleştirildi

Darıca'da düzenlenen Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası'na 39 ilden 130 sporcu katıldı. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, spora yatırımların süreceğini belirtti.

27.01.2025 15:36  Güncelleme: 15:38
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Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası bu yıl Darıca'da düzenlendi.39 ilden 130 sporcunun katıldığı şampiyonaya ev sahipliği yapan Darıca'da vatandaşlar müsabakalara yoğun ilgi gösterdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca'da büyük bir şampiyonanın daha gerçekleşmesinden gurur duyduklarını ifade ederek, spora ve sporcuya yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye Büyük kadınlar boks şampiyonası bu yıl Darıca Belediyesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirildi. 20-26 Ocak'ta Darıca Eray Şamdan Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyona Darıcalı spor severler büyük ilgi gösterdi. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve boks camiasının tam kadro katıldığı şampiyonayı Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve ilçe protokolü de yerinde izledi. Ödül töreninde söz alan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "2024 yılını 14 farklı branşta 600 madalya alarak tamamlayan Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübümüz, yeni yılda da bu başarısını arttırarak sürdürecektir. 60'ı milli olmak üzere yaklaşık 4 bin lisanslı sporcuya sahip olan kulübümüz, deyim yerindeyse sporcu fabrikası gibi çalışıyor. Darıca'mızın gençlerine yatırım yapmaya, yarınlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz. İlçemizde gerçekleştirdiğimiz Büyük Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonasında mücadele eden tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Olimpiyat madalyalı sporcular Busenaz Sürmeneli, Buse Naz Çakıroğlu, Esra Yıldız Kahraman ve Hatice Akbaş salonda takip ederken, sporculara Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık tarafından plaket takdim edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Türkiye Büyük Kadınlar Boks Şampiyonası Darıca'da Başarıyla Gerçekleştirildi - Son Dakika

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