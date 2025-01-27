Türkiye, Buz Hokeyi Şampiyonasına Zaferle Başladı - Son Dakika
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Türkiye, Buz Hokeyi Şampiyonasına Zaferle Başladı

Türkiye, Buz Hokeyi Şampiyonasına Zaferle Başladı

Türkiye, 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası'nda Bosna Hersek'i 9-1 yendi.

27.01.2025 23:46
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Türkiye, Erkekler 20 Yaş Altı Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'ndaki ilk maçında Bosna Hersek'i 9-1 mağlup etti.

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) organizasyonu olan ve Türkiye Buz Hokeyi Federasyonunun (TBHF) ev sahipliğinde düzenlenen 2025 IIHF 20 Yaş Altı Erkekler Dünya Şampiyonası, İstanbul'da başladı.

20 Yaş Altı Erkek Buz Hokeyi Milli Takımı, Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen turnuvadaki ilk müsabakasında Bosna Hersek ile karşı karşıya geldi.

Ay-yıldızlılar, Serdar Gök, Emin İnandı (3), Ömer Altay (2), Hamza Yavuz (2) ve Mehmet Karadağ'ın kaydettiği gollerle pistten 9-1 galip ayrıldı.

Bosna Hersek'in tek golü ise Tarik Mrkva'dan geldi.

Bosna Hersek'i yenen milliler, organizasyonda Tayvan, Bulgaristan, Meksika ve Yeni Zelanda ile de karşılaşacak.

Türkiye, şampiyonadaki ikinci maçında yarın Tayvan ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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