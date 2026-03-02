Kadınlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası 3. Klasman A Grubu'nda mücadele eden Türkiye, turnuvayı 3. sırada tamamladı.
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen organizasyon, Romanya-Hırvatistan karşılaşmasıyla sona erdi.
Ay-yıldızlılar, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 9 puan toplayarak Romanya (11 puan) ve Tayland'ın (10) arkasında 3. sırayı aldı.
Milliler böylece gelecek yıl da 3. klasman A grubunda mücadele edecek.
Son Dakika › Spor › Türkiye Buz Hokeyi Şampiyonasında 3. Sırayı Aldı - Son Dakika
