Türkiye, Çekya'ya Yenildi

Türkiye, FIBA 18 Yaş Altı Kızlar Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu üçüncü ve son maçında Çekya'ya 77-64 mağlup oldu.
Milli takım, İspanya'nın La Palma Adası'nda düzenlenen organizasyonda Çekya ile karşı karşıya geldi.
Severo Rodriguez Salonu'ndaki müsabakanın ilk çeyreğini 26-9 üstün tamamlayan Çekya, soyunma odasına da 44-19 önde gitti.
İkinci yarıda üstünlüğünü devam ettiren Çekya, üçüncü periyodunu 60-42 önde bitirdiği karşılaşmadan 77-64 galip ayrıldı.
Türkiye, bu sonuçla D Grubu'nu son sırada tamamladı.
Ay-yıldızlıların son 16 turundaki rakibi, diğer maçların sonucuna göre belli olacak.
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